2020-04-01T16:10:35+03:00
Общество

В Волгограде на обработку утренних автобусов от коронавируса ушло 160 литров дезинфицирующих средств

Транспорт обрабатывали в конце каждого рейса
Екатерина МАЛИНИНА
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В конце каждого рейса автобусы дезинфицируют.В конце каждого рейса автобусы дезинфицируют.
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В Волгограде 1 апреля 2020 года в первый день самоизоляции на дорогах работал только дежурный общественный транспорт. Некоторые маршруты убрали совсем, другие сократили (полное расписание читайте здесь). Тот подвижной состав, который работал в конце каждого рейса обрабатывали специальным дезинфицирующим раствором. Из пульвелизатора прыскали на поручни, сидения, окна, двери., затем вытирали насухо. Уже в автопарке транспорт прошел полную санобработку: от кабины водителя, до салона. Всего на это потратили 160 литров дезинфицирующих средств.

Но дезинфицируют не только автобусы, но остановочные комплексы. Также чистят с хлоркой тротуары и дорожки. Все для того, чтобы уничтожить все опасные вирусы, которые могут оказаться в пыли, в том числе коронавирус.

К вечерним рейсам уже готовы идеально вымытых 196 единиц транспорта, в том чисел 170 автобусов.

Правда, если в автобусах будет такая же давка как утром, то никакая дезинфекция не поможет от распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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