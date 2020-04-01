В Волгограде ушел из жизни основатель фэндома Борис Завгородний

1 Апр 2020 2020-04-01T16:45:31+03:00

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Имя Бориса Завгороднего знают все любители фэндома. Его называли «советский фэн №1» (поскольку первым из российских любителей фантастики попал в международный справочник «Fandom Directory»). А друзья и близкие называли его Завгар. Сегодня ночью, 1 апреля 2020 года, после продолжительной болезни его не стало. Борису было 68 лет.

Журналист, писатель, издатель. Он был бессменным председателем волгоградского Клуба любителей фантастики «Ветер времени» и основателем волгоградского фэндома. На его счету более 20 книг. Он принимал участие в издании многих фэнзинов, в том числе "Шалтая-Болтая", который по итогам "EuroCon-2006" был признан лучшим фэнзином Европы. А в 1991 году провел в Волгограде первый и самый уникальный конвент нашей страны – «Волгакон».

Лауреат приза «Звезда фэндома».

«О Боре многое можно написать, о его жизни даже целая книга есть. Он многое прошел, кем он только ни работал, где только ни был. Он первым пробил железный занавес и в советские времена добрался до Сан-Марино, на конвент. Таких больше нет. И не будет, как ни грустно это признавать...» - пишут коллеги и близкие волгоградца.

Похоронят Завгара 2 апреля в селе Ерзовка Волгоградской области.

К СЛОВУ

Трагедия, которая произошла с Борисом Завгородним, подтолкнула его друзей и коллег запустить новый призыв в сетях - #оставайсядома #оставайсячеловеком

Дело в том, что писатель в последние годы тяжело болел - у него был рак легких. На днях ему стало хуже. Срочно понадобились кислородные баллоны, а их не оказалось ни в одной волгоградской аптеке - все из-за паники и ажиотажа из-за коронавируса.

"Весь день друзья и знакомые Бори бегали по аптекам в поисках кислородных баллонов, но безрезультатно. Каждый фармацевт разводил руками: "Все выкупили. По 5-7 баллонов забирали. Паника же..." К сожалению, не нашли. А сегодня ночью Боря умер.

Боря был уже не молод, действительно тяжело болел и, что заставляет особенно его уважать, нисколько не паниковал и даже успокаивал своих помощников: "Я хорошо жил и спокойно умру". Но эта история не о Боре, а о том, что на его месте сейчас могут быть дети, юноши и девушки, мамы и папы, все те, кто ещё не готов так стойко, как Боря, встретить смерть. Поэтому, люди, ради самих себя, друг друга и светлой памяти Бори, давайте не подаваться панике, покупать по потребности и просто оставаться людьми!" - обращается ко всем волгоградка Алиса Путило.

anna.putilo Смерть волгоградского писателя подтолкнула близких запустить флешмоб #оставатьсядома #оставатьсячеловеком

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ИСТОЧНИК KP.RU