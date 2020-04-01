2020-04-01T16:57:24+03:00
Экономика

Режим работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года

С 01.04.2020 временно изменен режим обслуживания в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Обслуживание клиентов будет производиться во всех регионах присутствия Банка, но количество функционирующих офисов в некоторых населенных пунктах может быть сокращено. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания будут работать в обычном режиме.

Отделения Банка, обслуживающие клиентов, будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, для сотрудников офисов будет организован сменный график работы.

Узнать актуальную информацию о ближайших работающих отделениях Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно на сайте Банка.

Для оплаты услуг, платежей по кредитам и совершения переводов можно воспользоваться системами УРАЛСИБ | интернет-банк, Мобильный банк и интернет-банк для юридических лиц и ИП.

Снять наличные с банковской карты вы сможете в банкоматах, а пополнить счет - в платежных терминалах и банкоматах с функцией приема наличных, осуществляющих обслуживание в круглосуточном режиме. С адресами и графиком работы банкоматов и платежных терминалов можно ознакомиться на сайте Банка или по телефонам:

Обслуживание физических лиц 8-800-250-57-57 или 8-495-723-77-77

Обслуживание юридических лиц и ИП 8-800-700-77-16 или 8-495-723-77-00

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