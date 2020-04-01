В Волгограде замдиректора и его фирму наказали на два миллиона рублей за взятку полицейскому

1 Апр 2020 2020-04-01T15:14:42+03:00

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Под пристальное внимание полицейских попала компания «Мега-Транс». Правоохранителей заинтересовали грузовики, которые перевозили алкогольную продукцию. Стали разбираться, и тут в ситуацию вмешался заместитель гендиректора фирмы. Он предложил полицейскому 200 тысяч рублей, чтобы тот прекратил проверку. На взятке и погорел.

- На заместителя директора завели уголовное дело и уже признали его виновным. Суд наказал его штрафом в размере 1 миллион 250 тысяч рублей. Но по закону в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, наказывают и саму компанию. В связи с этим прокуратура Красноармейского района Волгограда завела уголовное дело и на ООО «Мега-Транс» по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». На днях постановлением мирового судьи фирму тоже приговорили к штрафу в размере 1 миллион рублей, -сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU