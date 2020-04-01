В Волгограде конкурсный управляющий растратил деньги фермерского хозяйства

1 Апр 2020 2020-04-01T14:09:21+03:00

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Работа на волгоградской земле – очень хлопотная и рисковая. Никогда не известно, будет ли прибыль или ущерб. Поэтому банкротство сельскохозяйственных компаний – не редкость. К сожалению, даже на этой процедуре некоторые пытаются нажиться.

Кумылженский районный суд вынес приговор 43-летнему волгоградцу. Его назначили конкурсным управляющим в ООО «Остроуховское». Правда, мужчина совсем не стремился как-то помочь хозяйству. После уборки урожая на склад поступило 2,7 тонн зерна. Но по документам туда привезли лишь 1,5 миллионов тонн. Оставшуюся пшеницу волгоградец продал налево. Как посчитали специалисты, ООО лишилось 9 миллионов рублей.

Но в 2016 году мужчина сбежал из города. Его объявили в федеральный розыск и отыскали лишь в 2018 году.

Свою вину бывший конкурсный управляющий не признал. Расследование проводила СЧ ГСУ МВД по Волгоградской области. Они сумели собрать необходимые доказательства.

- Волгоградца признали виновным и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также имущество подсудимого арестовали на сумму 7,5 миллионов рублей. Это два автомобиля, земельный участок и здание гостиницы, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU