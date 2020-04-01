Волгоградцу, насмерть сбившему пешехода, грозит 12 лет колонии

1 Апр 2020 2020-04-01T14:04:01+03:00

Виновнику смертельной аварии всего 22 года. Это он сбил пешехода и бросил его умирать на дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель не просто убил мужчину на «зебре», но и сбежал с места ДТП

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Этому волгоградцу 22 года, и следующие 12 лет он может провести за решеткой. А все из-за своей беспечности и трусости. Он превысил скорость, сбил насмерть пешехода и сбежал. Его, конечно же, нашли, теперь будут судить.

Случилось это смертельное ДТП, напомним, 2 августа 2019 года. На часах было примерно 00.09, когда 22-летний парень на своем Ауди А5» летел по улице Николая Отрады. Мчался со скоростью более 100 километров в час, именно поэтому он и не успел затормозить перед «зеброй», по которой в тот момент дорогу переходил 38-летний мужчина. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался до приезда медиков. Причем вызывали «скорую» случайные прохожие, так как виновник ДТП сбежал, бросив умирать сбитого мужчину.

Скорость иномарки была такой, что пешеход получил травмы не совместимые с жизнью.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Нашли «убийцу» довольно быстро. Он не стал отпираться и сознался в содеянном. На него завели уголовное дело и взяли под стражу.

- В настоящее время, после сбора доказательств, в том числе проведения автотехнических и судебно-медицинских экспертиз, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Тракторозаводского района Волгограда. За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU