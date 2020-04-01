Для волгоградцев, застрявших на острове Сарпинский в период самоизоляции, пустили два теплохода

1 Апр 2020 2020-04-01T13:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что информацию о введении в Волгограде режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса – с 1 по 5 апреля, распространяли все СМИ, некоторых волгоградцев эта новость застала врасплох. Так, заблокированными на острове Сарпинский оказались более 120 дачников. Напомним, что общественный транспорт на период самоизоляции почти прекратил свою работу. Ездят только 9 автобусов, 1 трамвай и электричка, и те только утром и вечером. На Сарпинский с Руднева тоже оставили один рейс речного трамвайчика, но этого не хватило, чтобы вывезти с острова всех желающих. Поэтому городская администрация приняла решение организовать два дополнительных рейса для дачников.

- Для доставки в Волгоград находящихся на острове дачников специальные рейсы сегодня утром, 1 апреля, сделали теплоходы «Ом-152» и «Москва-172», рейсы в сторону речторта отправились от пристаней «Культбаза» и «Щучий проран». Благодаря тому, что муниципалитет задействовал сразу два судна, для 125 доставленных с острова человек обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции, - отчитываются в мэрии Волгограда.

Ради этих же дачников пустили и два дополнительных автобусных маршрута - № 98 и № 21.

В администрации также напоминают, что тепдлоходы на Сарпинский в период самоизоляции будут ходить ежедневно – в 8.00 и в 18.00 (в одну сторону), в 8.20 и 18.20 – в обратную сторону.

- Открытие маршрутов по направлениям "Волгоград - Островная", "Красноармейск - Вязовая Грива", "Тулака - о. Сарпинский", "Обувная фабрика - о. Сарпинcкий" переносится, - уточняют в Пассажирском порту Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU