До конца 2020-го к высокоскоростному интернету подключат более 400 волгоградских школ, ФАПов и администраций

1 Апр 2020 2020-04-01T10:56:30+03:00

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Казалось бы, живет в 21 веке, но цивилизация добралась далеко не во все уголки Волгоградской области. Где-то даже интернета нет, что крайне необходимо сегодня в условиях режима самоизоляции. Но, благодаря региональной программе «Цифровое развитие Волгоградской области» потихоньку интернет в формате 4G доходит и до глубинки. Например, в этом году к высокоскоростному интернету подключат еще 461 социально значимое учреждение региона. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волгоградской области.

- До конца 2020-го устойчивый доступ к всемирной сети получат школы и учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, силовые и правоохранительные структуры, - уточняют перечень тех, кто попал в список на подключение в администрации.

Всего в течение трех лет - с 2019 по 2021 год - к интернету в формате 4G подключат 1440 объектов Волгоградской области.

- Сейчас также формируется перечень учреждений, где еще нет доступа к 4G. После завершения этой работы в определенных населенных пунктах установят необходимое оборудование для подключения учреждений к высокоскоростному интернету, - добавляют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU