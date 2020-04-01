В Волгограде дорожники круглосуточно моют улицы

1 Апр 2020 2020-04-01T10:38:46+03:00

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Среди тех, кто в эти дни работает – сотрудники коммунальных служб. Они следят за тем, чтобы в домах была вода, свет, тепло. Выполняют свою работу в круглосуточном режиме и дорожные предприятия. Они моют проезжую часть и тротуары.

Количество поливомоечных машин на улицах увеличили. Они чистят тротуары, убирают остатки грунта и пыль с дороги. Сейчас эта работа важна как никогда – коронавирус в пыли живет гораздо дольше.

Кстати, трудиться дорожникам сейчас немного проще. На улицах стало меньше транспорта, припаркованных машин. Так что дорогу можно убрать по всей ширине. На смену выходят дежурные бригады, остальные сотрудники находятся в самоизоляции по домам.

- В настоящее время за сутки с помощью спецтехники муниципальные предприятия обрабатывают во всех районах Волгограда до полутора миллионов квадратных метров дорог и тротуаров, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU