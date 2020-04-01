Трое волгоградцев вымогали деньги у пьяных посетителей баров

1 Апр 2020 2020-04-01T08:23:30+03:00

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Коронавирус – главная тема во всех сферах жизни. Но на нем жизнь не останавливается. Медики продолжают лечить, пекари делать хлеб, а полицейские ловить преступников. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали трех грабителей. Мужчин 22, 24 и 30 лет занимались вымогательством.

Банда орудовала в барах и пивнушках города Камышина. Они специально ссорились с «приглянувшимся» богатым посетителем, затем под угрозой расправы требовали с пьяного человека имущество: телефоны, золото, деньги, часы. У одной жертвы они потребовали 500 тысяч рублей и камышанин отдал им деньги.

Полицейские изъяли пистолет, кастет и часть награбленного имущества.

- Двух подозреваемых уже арестовали, мера пресечения третьему пока избирается. Следователям предстоит установить все эпизоды преступной деятельности троицы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU