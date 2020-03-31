2020-03-31T20:19:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Волгоградцам предлагают сообщать о недобросовестных соседях, нарушающих режим самоизоляции

Сотрудники МВД будут патрулировать улицы и составлять протоколы
Екатерина МАЛИНИНА
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Прогулка в свое удовольствие с 1 апреля под запретом.Прогулка в свое удовольствие с 1 апреля под запретом.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоградской области с 1 апреля 2020 года вводится режим строгой самоизоляции. Это значит, выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами, до мусорки, на работу (если деятельность предприятия официально не приостановлена), до аптеки и за экстренной медицинской помощью. В других случаях прогулка по улице будет считаться нарушением закона. Для контроля за такими безответственными гражданами на улицы выйдут полицейские патрули. Они проверят документы, в том числе и прописку. Если прохожий без справки с работы и с регистрацией далеко от места прогулки, на него составят протокол об административном правонарушении. 31 марта 2020 года Госдума утвердила штрафы.

Также МВД по Волгоградской области призывает всех жителей сообщать в полицию о нарушителях. Если ваш сосед отправился в другой район или гуляет в парке с детьми, стоит набрать полицию, чтобы та смогла его убедить остаться дома. Телефон для звонков 30-43-45, 33-24-20 или 102.

- Мы работаем ради вас, останьтесь дома! – просят волгоградские полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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