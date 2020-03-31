2020-03-31T17:58:21+03:00
Общество

В Волгоградской области с 1 апреля запретили разжигать костры в лесах и палить траву

В регионе начался пожароопасный сезон
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Спасатели каждый день выезжают на степные пожары.Спасатели каждый день выезжают на степные пожары.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Изменить размер текста:

С 1 апреля по 31 октября уже по традиции постановлением губернатора Волгоградской области начинается пожароопасный сезон. Практически официальное начало лета. Для этого периода есть свои правила. Основное: не разжигать костры в лесах, не жечь траву. Запрета на посещение лесов пока нет (он обычно вводится, когда официально объявляется противопожарный режим). Но вполне логично, что в режиме самоизоляции делать на природе пока нечего. Это запрещено законом. По крайней мере, в официально объявленные даты с 1 по 5 апреля. За нарушение предусмотрены штрафы. Их 31 марта утвердила Госдума.

Кстати, сотрудники лесничеств будут контролировать соблюдение правил – патрулировать территории.

Жечь сорную траву на приусадебных участках можно, но не ближе 50 метров от строений и не в ветреную погоду.

Комитет природных ресурсов просит всех, кто заметил лесной пожар, обязательно сообщить по единому федеральному номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00, региональному диспетчеру на 30-89-89 или на единый номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области с 1 апреля запретили разжигать костры в лесах и палить траву
Самоизоляция в Волгограде: в Волжский пустят 2 автобуса
Режим самоизоляции в Волгограде: из-за коронавируса самолеты не полетят в Москву и Питер
График работы транспорта в период самоизоляции в Волгограде: точное расписание
Можно ли ездить на работу в Волгограде в период самоизоляции по коронавирусу
Режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: с 1 апреля кому и куда разрешено выходить из дома
Под Волгоградом у трех алкоголиков отобрали права
Под Волгоградом три афериста тоннами воровали семечки и пшеницу у фермеров
Самоизоляция и коронавирус в Волгограде не повлияют на весенний призыв 2020
Проживающих в аварийных домах волгоградцев расселят в ближайшие три года
В Волгоградской области ожидают первоапрельские заморозки
Коронавирус в Волгограде, новости на 31 марта 2020 года: на карантине уже три тысячи человек
Коронавирус и самоизоляция в Волжском: как будет ходить транспорт с 1 по 5 апреля 2020
Расписание речных трамвайчиков в Волгограде в период самоизоляции: дачников не бросят
Вопреки пандемии: из Волгограда в Нью-Йорк последним рейсом улетели две собаки
В Волгограде приступают к строительству новой дороги в микрорайоне «Долина»
Прокуратура просит волгоградцев присылать обращения через онлайн-приемную или по почте
По 20 лет тюрьмы: под Волгоградом двое мужчин массово торговали спайсами
Блогер показал, как выглядит Волгоград с высоты птичьего полета в режиме самоизоляции из-за коронавируса
В Волгограде тушили масштабный пожар в пойме Мечетки
Волгоград из-за коронавируса не примет туристов на День Победы