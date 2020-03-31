В Волгоградской области с 1 апреля запретили разжигать костры в лесах и палить траву

31 Март 2020 2020-03-31T17:58:21+03:00

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С 1 апреля по 31 октября уже по традиции постановлением губернатора Волгоградской области начинается пожароопасный сезон. Практически официальное начало лета. Для этого периода есть свои правила. Основное: не разжигать костры в лесах, не жечь траву. Запрета на посещение лесов пока нет (он обычно вводится, когда официально объявляется противопожарный режим). Но вполне логично, что в режиме самоизоляции делать на природе пока нечего. Это запрещено законом. По крайней мере, в официально объявленные даты с 1 по 5 апреля. За нарушение предусмотрены штрафы. Их 31 марта утвердила Госдума.

Кстати, сотрудники лесничеств будут контролировать соблюдение правил – патрулировать территории.

Жечь сорную траву на приусадебных участках можно, но не ближе 50 метров от строений и не в ветреную погоду.

Комитет природных ресурсов просит всех, кто заметил лесной пожар, обязательно сообщить по единому федеральному номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00, региональному диспетчеру на 30-89-89 или на единый номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU