2020-03-31T17:00:45+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Волгограде: из-за коронавируса самолеты не полетят в Москву и Питер

Авиакомпании на период самоизоляции с 1 по 5 апреля 2020 отменяют рейсы. А некоторые перевозчики и вовсе не будут летать из Волгограда в столицу до лета [список отмененных авиарейсов]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцам советуют отложить полеты.Волгоградцам советуют отложить полеты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус заставляет людей перестраиваться на новый ритм жестких ограничений. В Волгоградской области с 1 по 5 апреля 2020 введен всеобщий режим самоизоляции, из-за чего приостанавливают работу большинство предприятий и организаций и даже общественный транспорт. Авиакомпании также отменяют рейсы. Причем некоторые на несколько дней, а некоторые – аж до лета. О том, какие рейсы уже отменили, «КП-Волгоград» рассказали в аэропорту Гумрак.

Итак, авиакомпания «Победа» с 01 апреля по 31 мая 2020 года приостанавливает перелеты по следующим направлениям:

- DP 181/182 Москва – Волгоград - Москва

- DP 183/184 Москва – Волгоград - Москва

- DP 517/518 Санкт-Петербург – Волгоград – Санкт-Петербург.

Авиакомпания S7 Airlines отменила такие рейсы:

- S7 2141/2142 Москва – Волгоград – Москва – со 2 по 16 апреля 2020 года

- S7 2145/2146 Москва – Волгоград – Москва – со 2 апреля до 31 мая 2020 года.

Авиакомпания Аэрофлот временно отменила рейсы:

- SU 1182/1183, SU 1184/1185, SU 1186/1187(все - Москва – Волгоград – Москва) – 2 и 3 апреля 2020 года

- SU 1188/1189 Москва – Волгоград – Москва - с 1 по 5 апреля 2020 года.

- Актуальная расписание можно найти на сайте волгоградского аэропорта (в разделе «Расписание»). Также информацию можно получить в справочной аэропорта (8442) 26-10-87, - уточняют в воздушной гавани Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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