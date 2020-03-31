Под Волгоградом у трех алкоголиков отобрали права

31 Март 2020 2020-03-31T13:36:36+03:00

Прокуратура строго следит за тем, чтобы зависимые водители не садились за руль

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Суд Николаевского района решил лишить трех местных жителей водительских прав. Случилось это после обращения прокуратуры, которая привела вполне веские обоснования своих требований: все состояли на учете с «синдромом активной зависимости, вызванной употреблением алкоголя». При этом к наркологу мужчины не ходили и лечиться явно не собирались, чтобы сменить статус.

- Согласно действующему законодательству, лица, страдающие алкоголизмом, не имеют права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, - говорят в областной прокуратуре.

На основании этого служитель Фемиды учел в первую очередь интересы других участников дорожного движения, жизни которых были под угрозой. Решение еще не вступило в силу, но, учитывая обстоятельства, оспорить его вряд ли удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU