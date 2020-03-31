Под Волгоградом три афериста тоннами воровали семечки и пшеницу у фермеров

31 Март 2020 2020-03-31T13:21:27+03:00

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В Волгоградской области правоохранители разоблачили группу мошенников, которые несколько лет обворовывали наших фермеров. Производители потеряли тонны продукции, а аферисты заработали миллионы рублей на «чужом горбу». Теперь все три участника этой ОПГ пойдут под суд.

Что придумали эти «бизнесмены»? Они зарегистрировали фиктивную фирму «Спектр» на 35-летнего жителя Урюпинска и стали через нее покупать у фермеров продукцию. Ну как покупать. Они находили продавца, забирали товар, обещая оплатить его потом, перепродавали в Воронежскую область и переставали выходить на связь.

Всего таким способом с октября 2017 года по январь 2018 года 36-летнему обвиняемому через «Спектр» удалось пять фермеров из Новониколаевского, Новоаннинского, Киквидзенского и Михайловского районов. В общей сложности фермеры потеряли более 5 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Еще один член банды – 42-летний житель Урюпинска вместе с 36-летним «коллегой» похитили так тонны семян подсолнечника у фермера из Новониколаевского района на сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

- Установлена причастность 42-летнего обвиняемого еще к четырем аналогичным преступлениям. Он так выкрал у фермеров пшеницу, кукурузу и подсолнечник стоимостью свыше 8,3 миллиона рублей, - добавляют в ведомстве.

Задержали аферистов сотрудники УЭБиПК. Расследованием занимались в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Двое подсудимых – 36 и 42 лет – свою вину признали и будут ждать вердикта суда под подпиской о невыезде. Их 35-летний сообщник вину свои не признал и будет находиться под стражей. Прокуратура уже утвердила им обвинение и передала дело в суд. Грозит им до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU