2020-03-31T13:09:45+03:00
Политика

Самоизоляция и коронавирус в Волгограде не повлияют на весенний призыв 2020

Волгоградские призывники отправятся в военные части только в конце мая 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новобранцев сначала отправят на карантин.Новобранцев сначала отправят на карантин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Как волгоградские призывники с 1 апреля будут добираться до военкоматов и призывного пункта?», - спрашивают наши читатели в связи с ситуацией по коронавирусу, рекомендациями о всеобщей полной изоляции, постоянным ужесточением карантинного режима в Волгограде, Волжском и прекращении транспортного сообщения в регионе. В Южном военном округе уверяют, что весенний призыв 2020 в Волгоградской области идет по плану. И необходимость оставаться дома в ближайшие дни на него не повлияет.

- На военный призыв уже введенные ограничения не повлияют. Первая отправка новобранцев весеннего призыва 2020 в Волгоградской области запланирована только на 20 мая. Так что им не придется ехать из области в дни всеобщей самоизоляции, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Перед отправкой в части, всех призывников проверят на коронавирус и посадят на карантин. Указ о весеннем призыве-2020 накануне уже подписал президент Владимир Путин. Тем временем в Волгограде Минобороны к 30 апреля планирует построить госпиталь на 100 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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