Проживающих в аварийных домах волгоградцев расселят в ближайшие три года

31 Март 2020 2020-03-31T12:37:55+03:00

На эти цели из Фонда ЖКХ выделят около 900 миллионов рублей

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На сегодняшний день в Волгоградской области немало аварийных домов, однако до 2025 года волгоградцам обещают предоставить новое жилье. Но все будет проходить поэтапно.

Сейчас власти региона решают вопрос о расселении людей, проживающих на 25 тысячах «аварийных» квадратных метров. До 2022 года квартиры предоставят владельцам половины опасных домов. На эти цели Фонд ЖКХ выделит 446,7 миллиона рублей. Остальные 12,4 тысяч метров за аналогичную сумму расселят до 2023-го.

С 2012 года, когда власти стали серьезно заниматься этим вопросом, помочь удалось 12 тысячам человек.

- По приоритетному региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года предстоит расселить 171,4 тысячи квадратных метров аварийного фонда на территории 25 муниципальных образований, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

Всего же на расселение проблемных домов по подсчетам уйдет около 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU