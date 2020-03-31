В Волгоградской области ожидают первоапрельские заморозки

31 Март 2020 2020-03-31T12:34:08+03:00

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В Волгоградской области области ожидают заморозки, столбик термометра опустится до -8 градусов. Это не первоапрельская шутка, а достоверный прогноз синоптиков. В ГУ МЧС по Волгоградской области уже выдали предупреждение: 1 апреля в регионе сильно похолодает.

Сегодня, 31 марта, в Волгограде не просто тепло, а жарко – на солнце пригревает до +18 градусов, поэтому даже сложно представить, что уже завтра 1 апреля столбик термометра может рухнуть до минусовых отметок. Во всем виноват циклон, который движется к нам с севера. И задержится он у нас на пару дней.

Как сообщают в волгоградском Гидрометцентре, уже во второй половине ночи и утром 1 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы по южным районам 0...-2°С , по северным районам -3…-8ºС.

2 апреля в Волгоградской области похолодает еще больше - заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -9°С. Такую же погоду прогнозируют синоптики и на 3 апреля.

В региональном управлении МЧС предупреждают: заморозки могут погубить первые всходы сельскохозяйственных культур.

А волгоградцев в эти дни настоятельно просят быть предельно аккуратными, соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU