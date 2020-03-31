В Волгограде приступают к строительству новой дороги в микрорайоне «Долина»

31 Март 2020 2020-03-31T09:36:00+03:00

Контракт с подрядчиком на возведение четырехполосной магистрали уже заключили

Изменить размер текста: A A

На днях в Волгограде приступят к строительству новой дороги в Советском районе. Это будет четырехполосная автодорога в микрорайоне «Долина», которая пройдет от улицы Добрушина до улицы Тюленева. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, контракт с подрядной организацией уже заключен. Стоимость контракта – 173,5 миллиона рублей.

Подрядчик построит два участка дороги общей протяженностью 1,2 километра. Ширина проезжей части составит 16 метров, тротуара — 2,25 метра.

- Продлив дорогу по улице Родниковой, мы избавим водителей от необходимости ездить по частному сектору. Таким образом, микрорайон «Долина» будет более эффективно интегрирован в улично-дорожную систему Волгограда, - отмечают в администрации региона.

Кроме строительства непосредственно магистрали, в проекте предусмотрено устройство велодорожки, ливневой канализации, линий освещения и озеленение.

Завершить работы подрядчик должен до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU