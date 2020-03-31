В Волгограде приступают к строительству новой дороги в микрорайоне «Долина»
На днях в Волгограде приступят к строительству новой дороги в Советском районе. Это будет четырехполосная автодорога в микрорайоне «Долина», которая пройдет от улицы Добрушина до улицы Тюленева. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, контракт с подрядной организацией уже заключен. Стоимость контракта – 173,5 миллиона рублей.
Подрядчик построит два участка дороги общей протяженностью 1,2 километра. Ширина проезжей части составит 16 метров, тротуара — 2,25 метра.
- Продлив дорогу по улице Родниковой, мы избавим водителей от необходимости ездить по частному сектору. Таким образом, микрорайон «Долина» будет более эффективно интегрирован в улично-дорожную систему Волгограда, - отмечают в администрации региона.
Кроме строительства непосредственно магистрали, в проекте предусмотрено устройство велодорожки, ливневой канализации, линий освещения и озеленение.
Завершить работы подрядчик должен до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU