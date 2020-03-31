Прокуратура просит волгоградцев присылать обращения через онлайн-приемную или по почте

31 Март 2020 2020-03-31T09:03:19+03:00

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30 марта волгоградцам рекомендовали соблюдать всеобщий режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции: в нерабочую неделю не выходить без надобности на улицу, соблюдать дистанцию и беречь себя. Но это касается только тех, кто не работает. Например, прокуратура продолжает прием граждан, хотя настоятельно рекомендует лишний раз не посещать ведомство – это сейчас ни к чему.

Отправить свою жалобу можно тремя способами. Всегда работает интернет-приемная. Перейти в нее можно по ссылке. Здесь волгоградцы могут оставить свои контакты, изложить суть проблемы, прикрепить необходимые документы.

Тем, кто не умеет пользоваться интернетом, могут воспользоваться обычной почтой. Адрес прокуратуры: 400075, г. Волгоград ул. Историческая, 124. Возможно оставить письмо в ящике для корреспонденции.

- Это рекомендуется в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения прокуратура Волгоградской области, - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU