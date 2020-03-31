По 20 лет тюрьмы: под Волгоградом двое мужчин массово торговали спайсами

31 Март 2020 2020-03-31T08:17:22+03:00

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В марте 2020 году в Камышине задержали двух мужчин, торговавших наркотиками. 41-летний местный житель вместе с 39-летним сообщником с декабря 2019 года получали заказы, а потом прятали дозы в закладках, пересылая клиентам зашифориентиры. Наркоманы связывались с поставщиками через месседжеры. Деньги пересылали на карты подставных лиц. Казалось бы, идеальная схема, по которой затруднительно вычислить торговцев, но сотрудники наркоконтроля рассекретили ее.

В гараже и машине у мужчин хранились метилэфедрон и спайсы более 800 доз. Это довольно крупная партия, учитывая размеры городка. Сейчас подозреваемые под стражей, они попали под суровую статью - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, каждому торговцу грозит по 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU