2020-03-30T22:27:33+03:00
Общество

Блогер показал, как выглядит Волгоград с высоты птичьего полета в режиме самоизоляции из-за коронавируса

Город в период «тишины» сняли с квадрокоптера [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Коронавирус отправил волгоградцев в самоизоляцию, город затихает.Коронавирус отправил волгоградцев в самоизоляцию, город затихает.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Из-за угрозы распространения коронавируса с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочими днями, а волгоградские власти вынуждены были ввести жесткие меры и ограничить пребывание людей в общественных местах. Волгоград постепенно затихает: перестали работать кафе и рестораны, закрылись театры и музеи, сократили работу общественного транспорта. Волгоградский видеоблогер Александр Блинков - автор проекта «Волгоградсверху» - показал, как выглядит Волгоград эти дни.

«Посмотрим, как Волгоград самоизолируется. А вы сидите дома?» - прокомментировал свое видео Александр Блинков.

Набережная опустела, нет людей ни в парке у «Волгоград Арены», ни в ЦПКиО, на загруженных в обычные дни городских магистралях почти нет машин, и лишь у торговых центров еще кипит жизнь. Волгоградцы в большей части выполнили предписания властей и остались дома. Но не все. Надо сказать, что это видео снято утром 30 марта, еще до того, как администрация Волгоградской области ввела в регионе всеобщий режим самоизоляции. С 1 апреля в Волгограде и Волжском полностью перестанет ходить общественный транспорт и людей на улицах должно стать еще меньше.

Квадрокоптер снял, как выглядит Волгоград в период карантина из-за коронавируса.Посмотрим, как Волгоград самоизолируется. А вы сидите дома? Снято: 30 марта 2020 9:00-13:00 https://instagram.com/blinkovfpv https://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер показал, как выглядит Волгоград с высоты птичьего полета в режиме самоизоляции из-за коронавируса
В Волгограде тушили масштабный пожар в пойме Мечетки
Волгоград из-за коронавируса не примет туристов на День Победы
В Волгограде военные до 30 апреля построят новый медицинский центр
Коронавирус в Волгограде: как будет ходить транспорт с 1 по 5 апреля 2020
Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде 2020: начинается с 1 апреля
В Волгоградской области у больных пневмонией коронавирус не выявили
Из-за коронавируса в Волгоградской епархии открыли горячую линию
В Волгоградской области приступили к ремонту на 28 дорогах
Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи
Самоизоляцию не соблюдают, траву поджигают: под Волгоградом спасатели тушили очередной пожар
Коронавирус в Волгограде: горожане соблюдают карантин на «троечку»
Из-за коронавируса волгоградские депутаты перекинули деньги с диспансеризации на первичный прием больных в поликлиниках
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом Почетного гражданина Волгограда Юрия Бондарева
Коронавирус в Волгограде: медикам доплатят за риск
Полиция нашла воров, укравших у волгоградца деньги с банковской карты
Из-за коронавируса «Ротор» временно отложил тренировки
В Волгограде с 1 апреля для любознательных детей и взрослых запустят бесплатные онлайн-курсы
В пойме Царицы может появиться специальная площадка для дрон-рейсинга
Как будут работать газовики на этой неделе
УФАС накажет волгоградский фитнес-клуб за провокационную рекламу с полуголой девицей
В Волгоградской области задержали замначальника колонии Камышина за взятку
Волгоградцу дали год колонии строгого режима за пьяную езду