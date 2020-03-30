Блогер показал, как выглядит Волгоград с высоты птичьего полета в режиме самоизоляции из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T22:27:33+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса с 28 марта по 5 апреля объявили нерабочими днями, а волгоградские власти вынуждены были ввести жесткие меры и ограничить пребывание людей в общественных местах. Волгоград постепенно затихает: перестали работать кафе и рестораны, закрылись театры и музеи, сократили работу общественного транспорта. Волгоградский видеоблогер Александр Блинков - автор проекта «Волгоградсверху» - показал, как выглядит Волгоград эти дни.

«Посмотрим, как Волгоград самоизолируется. А вы сидите дома?» - прокомментировал свое видео Александр Блинков.

Набережная опустела, нет людей ни в парке у «Волгоград Арены», ни в ЦПКиО, на загруженных в обычные дни городских магистралях почти нет машин, и лишь у торговых центров еще кипит жизнь. Волгоградцы в большей части выполнили предписания властей и остались дома. Но не все. Надо сказать, что это видео снято утром 30 марта, еще до того, как администрация Волгоградской области ввела в регионе всеобщий режим самоизоляции. С 1 апреля в Волгограде и Волжском полностью перестанет ходить общественный транспорт и людей на улицах должно стать еще меньше.

Квадрокоптер снял, как выглядит Волгоград в период карантина из-за коронавируса.Посмотрим, как Волгоград самоизолируется. А вы сидите дома? Снято: 30 марта 2020 9:00-13:00 https://instagram.com/blinkovfpv https://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

ИСТОЧНИК KP.RU