В Волгограде тушили масштабный пожар в пойме Мечетки
В последние дни пожарные Волгограда едва справляются с огромным количеством возгораний в городе. А все из-за беспечности наших жителей, которые вместо того, чтобы сидеть по домам в период режима самоизоляции, пошли гулять и жарить шашлыки на природу. Неуспели спасатели потушить масштабный пожар на Ангарском, как поступило сообщение о возгорании в балке реки Мокрая Мечетка в Тракторозаводском районе.
Сухая растительность вспыхнула, как спичка и огонь стремительно распространился по всей балке, подбираясь к жилым домам. Больше часа спасатели тушили ландшафтный пожар: в 20.49 удалось ликвидировать открытое горение.
- Перехода огня на жилые дома не допущено. Пожарные производят проливку отдельных тлеющие очагов, - сообщают в ГУ МЧС по региону.
И еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой быть предельно осторожными с огнем, неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
- В ближайшие дни ожидается усиление порывов ветра. Что может осложнить и без того не простую пожарную обстановку. Не будьте равнодушным к собственной безопасности - не проходите мимо не затушенного костра или загорания растительности и мусора – по возможности примите меры по его тушению, если такой возможности нет, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «101», - обращаются спасатели к волгоградцам.
В Волгограде масштабный пожар полыхал в балке реки Мокрая Мечетка.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU