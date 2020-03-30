2020-03-30T20:45:46+03:00
Общество

Волгоград из-за коронавируса не примет туристов на День Победы

В городе до лета приостановили бронирование мест в гостиницах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Масштабное празднование 9 мая в Волгограде поставили под вопрос.Масштабное празднование 9 мая в Волгограде поставили под вопрос.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Похоже, масштабное празднование Дня Победы в Волгограде поставили под вопрос. С 1 апреля власти ввели в регионе всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса. Людям ограничили передвижение по городу, приостановили работу общественного транспорта и всех заведений (кроме продуктовых магазинов и аптек). Кроме того, до 1 июня 2020 года приостановили бронирование мест и размещение жителей и гостей Волгоградской области в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, на турбазах. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. А это значит, что туристы в Волгоград на празднование 9 мая приехать не смогут.

Между тем, военнослужащие продолжают готовиться к параду в плановом режиме, о чем неоднократно рапортует пресс-служба Министерства обороны. Напомним, что в этом году в честь 75-летия со дня Победы запланировали множество масштабных мероприятий. Только в Южном военном округе в парадах должны принять участие более 10 тысяч военнослужащих, обещали задействовать свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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