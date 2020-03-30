2020-03-30T19:25:21+03:00
Политика

В Волгограде военные до 30 апреля построят новый медицинский центр

Появится этот центр на территории военного госпиталя
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сегодня батюшки освятили место строительства новых медцентров. Фото Волгоградской епархии.Сегодня батюшки освятили место строительства новых медцентров. Фото Волгоградской епархии.
Изменить размер текста:

Уже через месяц в Волгограде появится совершенно новый медицинский центр, рассчитанный на 1600 койко-мест. Строит его Министерство обороны в связи с распространением коронавируса. Такие медцентры появятся по всей стране, всего их будет 16: восемь (в том числе и в Волгограде) обещают сдать к 30 апреля, остальные восемь – в середине мая. В нашем городе этот медцентр строят на территории Волгоградского военного госпиталя. Сюда уже стянули всю необходимую технику, подвозят стройматериалы. Как сообщили «КП-Волгоград» в митрополии, сегодня на стройплощадке Протоиерей Георгий Лазарев, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и протоиерей Сергий Попов, помощник командира в/ч 51473 железнодорожных войск, отслужили молебен, освятили место строительства и технику.

В министерстве обороны рассказали, что ускорили строительство: работы идут в три смены, уже залили фундаменты и начали монтаж зданий.

- Данные центры смогут обеспечить медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население,

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде тушили масштабный пожар в пойме Мечетки
Волгоград из-за коронавируса не примет туристов на День Победы
В Волгограде военные до 30 апреля построят новый медицинский центр
Коронавирус в Волгограде: как будет ходить транспорт с 1 по 5 апреля 2020
Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде 2020: начинается с 1 апреля
В Волгоградской области у больных пневмонией коронавирус не выявили
Из-за коронавируса в Волгоградской епархии открыли горячую линию
В Волгоградской области приступили к ремонту на 28 дорогах
Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи
Самоизоляцию не соблюдают, траву поджигают: под Волгоградом спасатели тушили очередной пожар
Коронавирус в Волгограде: горожане соблюдают карантин на «троечку»
Из-за коронавируса волгоградские депутаты перекинули деньги с диспансеризации на первичный прием больных в поликлиниках
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом Почетного гражданина Волгограда Юрия Бондарева
Коронавирус в Волгограде: медикам доплатят за риск
Полиция нашла воров, укравших у волгоградца деньги с банковской карты
Из-за коронавируса «Ротор» временно отложил тренировки
В Волгограде с 1 апреля для любознательных детей и взрослых запустят бесплатные онлайн-курсы
В пойме Царицы может появиться специальная площадка для дрон-рейсинга
Как будут работать газовики на этой неделе
УФАС накажет волгоградский фитнес-клуб за провокационную рекламу с полуголой девицей
В Волгоградской области задержали замначальника колонии Камышина за взятку
Волгоградцу дали год колонии строгого режима за пьяную езду