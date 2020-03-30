В Волгограде военные до 30 апреля построят новый медицинский центр

30 Март 2020 2020-03-30T19:25:21+03:00

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Уже через месяц в Волгограде появится совершенно новый медицинский центр, рассчитанный на 1600 койко-мест. Строит его Министерство обороны в связи с распространением коронавируса. Такие медцентры появятся по всей стране, всего их будет 16: восемь (в том числе и в Волгограде) обещают сдать к 30 апреля, остальные восемь – в середине мая. В нашем городе этот медцентр строят на территории Волгоградского военного госпиталя. Сюда уже стянули всю необходимую технику, подвозят стройматериалы. Как сообщили «КП-Волгоград» в митрополии, сегодня на стройплощадке Протоиерей Георгий Лазарев, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и протоиерей Сергий Попов, помощник командира в/ч 51473 железнодорожных войск, отслужили молебен, освятили место строительства и технику.

В министерстве обороны рассказали, что ускорили строительство: работы идут в три смены, уже залили фундаменты и начали монтаж зданий.

- Данные центры смогут обеспечить медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население,

ИСТОЧНИК KP.RU