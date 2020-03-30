2020-03-30T18:14:42+03:00
Общество

В Волгоградской области у больных пневмонией коронавирус не выявили

А уровень ОРВИ на 45% ниже эпидпорога
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Среди волгогралцев до сих пор есть паникеры и недоверчивые граждане, которые считают, что в регионе вместо диагноза «коронавирус» больным ставят пневмонию. В областном управлении Роспотребнадзора успокаивают: «Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями на стабильном уровне – по результатам лабораторного обследования у заболевших пневмонией, не выезжавших в эпидемиологически неблагополучные страны, вируса COVID-19 не обнаружено».

Что касается простудных заболеваний, то обстановка тоже в регионе не опасная. На данный момент уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом совокупного населения области составил 52,8 случая на 10 тысяч населения, который ниже недельного эпидемического порога на 45%.

- С начала эпидемического сезона диагноз грипп лабораторно подтвержден у 205 человек – 0,7 случаев на 100 тысяч населения. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля гриппа составляла 27%, риновируса 54%, метапневмовируса и РС- вируса по 9%, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

И напоминают о важности соблюдения всех мер гигиены, а также настоятельно просят при появлении симптомов простуды не посещать работу и немедленно вызывать врача на дом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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