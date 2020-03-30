Из-за коронавируса в Волгоградской епархии открыли горячую линию

30 Март 2020 2020-03-30T17:50:24+03:00

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Волгоградская епархия, как и прочие предприятия и огранизации, сегодня тоже подстраивается под новые условия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Создали рабочую группу , которая будет координировать деятельности епархии и приходов в условиях эпидемии. Возглавил ее митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. И даже организовали горячую линии отдела церковной благотворительности и социального служения

Телефон «горячей линии» +79880063882.

- Вам помогут в организации совершения Святых Таинств на дому, предоставят консультацию. Телефон работает ежедневно и круглосуточно, - уточняют в епархии.

При этом настоятели а также руководители приходских социальных служб обращаются к прихожанам с просьбой оказывать помощь в это сложное время тем, кто более всех оказался в зоне риска – людям преклонного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU