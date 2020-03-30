В Волгоградской области приступили к ремонту на 28 дорогах

30 Март 2020 2020-03-30T17:29:26+03:00

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Из-за коронавируса уже прекратили работу все, кто связан с досуговой и развлекательной сферами, но планы по ремонту дорог никто не отменял. И, пока погода и ситуация позволяет, в Волгоградской области начались ремонтные работы на 28-ми автомагистралях. В том числе десять улиц уже ремонтируют в Волгограде.

Ремонт идет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», напоминают в администрации Волгоградской области. В Волгограде подрядчики уже приступили к ремонту на десяти улицах. В частности, на местном проезде Рокоссовского, улицах Армавирской, Андреева, Ткачева, Чебышева, Песчанокопской, Электролесовской и Мачтозаводской рабочие уже меняют бордюрные камни и срезают старый асфальт. А на уже отфрезерованной улице Гастелло формируют основание из щебня.

В Волжском идут работы на улицах Мира, 40 лет Победы, Химиков, Коммунистической, Мечникова, Маркса.

Приступили к ремонтам и на региональных трассах: «Волгоград-Астрахань» в Среднеахтубинском районе, «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Среднеахтубинском и Быковском районах, «Быково – Кайсацкое – Эльтон – Отгонный» в Палласовском районе, подъезде к селу Новая Квасниковка в Старополтавском муниципальном районе, «Качалинская - Вертячий – Гумрак» в Городищенском районе, «Лог – Новогригорьевская – Клетская – Распопинская – Серафимович» в Клетском районе, «Иловля – Ольховка – Камышин» в Ольховском районе, «Михайловка - Серафимович - Суровикино» в Михайловке, подъезде от автомобильной дороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская» к поселку городского типа Елань. А на дорогах «Лог – Новогригорьевская – Клетская – Распопинская – Серафимович» в Клетском районе специалисты уже приступили к укладке верхнего слоя асфальта и укреплению обочин; на трассе «Иловля – Ольховка – Камышин» в Ольховском районе — формированию верхнего слоя дорожной одежды.

Всего в 2020 году дорожники приведут в порядок порядка 300 километров в регионе. Кроме того, идут по возведению третьей и четвертой очереди пускового комплекса моста через Волгу, на строительстве обхода Волгограда, продлении рокадной дороги до Спартановки и в направлении Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU