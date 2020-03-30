2020-03-30T16:53:14+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи

При этом просят все же просят оплачивать за услуги по интернету или через мобильные приложения
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Наказывать за опоздание с платежами не будут, но и накапливать долги не советуют.Наказывать за опоздание с платежами не будут, но и накапливать долги не советуют.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Из-за угрозы распространения коронавируса многие предприятия и организации приостановили свою работу и волгоградцы оказались в тяжелом материальном положении. Поэтому руководство компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» приняло решение отменить начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, начиная с марта 2020 года.

Более того, как уточнили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающих организациях, если человек сейчас полностью оплачивает долги, то его освобождают от оплаты пени за все предыдущие периоды задолженности.

При этом компании продолжают работать в штатном режиме, а для оплаты их услуг волгоградцам предлагают использовать бесконтактные способы оплаты своих услуг по интернету или через мобильные приложения на смартфонах:

- в личном кабинете на сайте ИВЦ;

- через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

- в личном кабинете «Сбербанк Online»;

- через мобильное приложение «Сбербанк Online».

- Оставайтесь дома, сохраняйте режим самоизоляции, но помните, что

накапливать задолженности крайне опасно, рано или поздно их все равно придется оплачивать, ведь плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом, - напоминают волгоградцам в «Концессии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области приступили к ремонту на 28 дорогах
Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи
Самоизоляцию не соблюдают, траву поджигают: под Волгоградом спасатели тушили очередной пожар
Коронавирус в Волгограде: горожане соблюдают карантин на «троечку»
Из-за коронавируса волгоградские депутаты перекинули деньги с диспансеризации на первичный прием больных в поликлиниках
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом Почетного гражданина Волгограда Юрия Бондарева
Коронавирус в Волгограде: медикам доплатят за риск
Полиция нашла воров, укравших у волгоградца деньги с банковской карты
Из-за коронавируса «Ротор» временно отложил тренировки
В Волгограде с 1 апреля для любознательных детей и взрослых запустят бесплатные онлайн-курсы
В пойме Царицы может появиться специальная площадка для дрон-рейсинга
Как будут работать газовики на этой неделе
УФАС накажет волгоградский фитнес-клуб за провокационную рекламу с полуголой девицей
В Волгоградской области задержали замначальника колонии Камышина за взятку
Волгоградцу дали год колонии строгого режима за пьяную езду