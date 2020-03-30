Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи

30 Март 2020 2020-03-30T16:53:14+03:00

Наказывать за опоздание с платежами не будут, но и накапливать долги не советуют. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

При этом просят все же просят оплачивать за услуги по интернету или через мобильные приложения

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Из-за угрозы распространения коронавируса многие предприятия и организации приостановили свою работу и волгоградцы оказались в тяжелом материальном положении. Поэтому руководство компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» приняло решение отменить начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, начиная с марта 2020 года.

Более того, как уточнили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающих организациях, если человек сейчас полностью оплачивает долги, то его освобождают от оплаты пени за все предыдущие периоды задолженности.

При этом компании продолжают работать в штатном режиме, а для оплаты их услуг волгоградцам предлагают использовать бесконтактные способы оплаты своих услуг по интернету или через мобильные приложения на смартфонах:

- в личном кабинете на сайте ИВЦ;

- через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

- в личном кабинете «Сбербанк Online»;

- через мобильное приложение «Сбербанк Online».

- Оставайтесь дома, сохраняйте режим самоизоляции, но помните, что

накапливать задолженности крайне опасно, рано или поздно их все равно придется оплачивать, ведь плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом, - напоминают волгоградцам в «Концессии».

ИСТОЧНИК KP.RU