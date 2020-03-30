Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи
Из-за угрозы распространения коронавируса многие предприятия и организации приостановили свою работу и волгоградцы оказались в тяжелом материальном положении. Поэтому руководство компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» приняло решение отменить начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, начиная с марта 2020 года.
Более того, как уточнили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающих организациях, если человек сейчас полностью оплачивает долги, то его освобождают от оплаты пени за все предыдущие периоды задолженности.
При этом компании продолжают работать в штатном режиме, а для оплаты их услуг волгоградцам предлагают использовать бесконтактные способы оплаты своих услуг по интернету или через мобильные приложения на смартфонах:
- в личном кабинете на сайте ИВЦ;
- через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;
- в личном кабинете «Сбербанк Online»;
- через мобильное приложение «Сбербанк Online».
- Оставайтесь дома, сохраняйте режим самоизоляции, но помните, что
накапливать задолженности крайне опасно, рано или поздно их все равно придется оплачивать, ведь плата за жилищно-коммунальные услуги – это обязанность, установленная законом, - напоминают волгоградцам в «Концессии».
ИСТОЧНИК KP.RU