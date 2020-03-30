Самоизоляцию не соблюдают, траву поджигают: под Волгоградом спасатели тушили очередной пожар

30 Март 2020 2020-03-30T16:52:31+03:00

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Только 29 марта пожарные потушили крупное возгорание травы на Ангарском, как уже сегодня, 30 марта, расчеты направились к ерику Верблюд в Среднеахтубинском районе. Около трех часов дня очевидцы сообщили о пожаре на пульт дежурного МЧС. Огонь стоял стеной. Главное было не допустить, чтобы пламя перекинулось на дачный массив, находящийся неподалеку. Спасателям удалось справиться со стихией. через час пожар ликвидировали.

Как говорят сотрудники МЧС, в последнее время вызовов на подобные возгорания очень много. Дело в том, что люди вместо того, чтобы самоизолироваться дома, массово отправились на природу. И не все соблюдают самые простые правила пожарной безопасности. Это может привести к трагическим последствиям. Если вы решили убежать от коронавируса в лес или степь, бережно относитесь к природе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/769691" frameborder="0"></iframe> Пожарные потушили пожар на Верблюде.

ИСТОЧНИК KP.RU