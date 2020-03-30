2020-03-30T16:52:31+03:00
Происшествия

Самоизоляцию не соблюдают, траву поджигают: под Волгоградом спасатели тушили очередной пожар

МЧС предупреждает о соблюдении правил пожарной безопасности на природе
Екатерина МАЛИНИНА
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Пожар угрожал дачному массиву.Пожар угрожал дачному массиву.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Только 29 марта пожарные потушили крупное возгорание травы на Ангарском, как уже сегодня, 30 марта, расчеты направились к ерику Верблюд в Среднеахтубинском районе. Около трех часов дня очевидцы сообщили о пожаре на пульт дежурного МЧС. Огонь стоял стеной. Главное было не допустить, чтобы пламя перекинулось на дачный массив, находящийся неподалеку. Спасателям удалось справиться со стихией. через час пожар ликвидировали.

Как говорят сотрудники МЧС, в последнее время вызовов на подобные возгорания очень много. Дело в том, что люди вместо того, чтобы самоизолироваться дома, массово отправились на природу. И не все соблюдают самые простые правила пожарной безопасности. Это может привести к трагическим последствиям. Если вы решили убежать от коронавируса в лес или степь, бережно относитесь к природе.

Пожарные потушили пожар на Верблюде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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