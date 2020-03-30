Коронавирус в Волгограде: горожане соблюдают карантин на «троечку»

30 Март 2020 2020-03-30T16:21:13+03:00

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Режим ограничений из-за распространения коронавируса ввели уже во всех города-миллионниках (да и не только) в России. Москву вообще закрыли на карантин. Но люди все же не особо придерживаются предписаний. Например, Волгограду за соблюдение ограничений поставили «троечку».

Рассчитала индекс самоизоляции для российских городов компания «Яндекс».

«Мы сравнили уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будняя, - значит, уровень самоизоляции низкий - 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», - поясняют свои выводы в компании.

С каждой неделей индекс самоизоляции в городах растет, но все равно остается еще очень низким.

Волгоград оценили на три балла. «Большинство людей дома. И вы оставайтесь дома», - пишут в комментарии эксперты-аналитики.

При этом в компании отмечают, что рассчитанный ими Индекс самоизоляции основан только на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Он лишь примерно отображает ситуацию, и его нельзя брать для точных расчётов.

ИСТОЧНИК KP.RU