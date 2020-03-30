2020-03-30T16:56:22+03:00
Общество

Из-за коронавируса волгоградские депутаты перекинули деньги с диспансеризации на первичный прием больных в поликлиниках

Сами народные избранники смогут голосовать удаленно
Екатерина МАЛИНИНА
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Деньги с диспансеризации направят на первичную помощь.Деньги с диспансеризации направят на первичную помощь.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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30 марта депутаты Волгоградской областной Думы собрались на внеочередное заседание. На повестке дня было два основным вопроса: по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания волгоградцам медпомощи, и по режиму работы думы в условиях эпидемии коронавируса.

Все проекты профильные комитеты подготовили заранее. Поэтому и голосование прошло за пять минут. Народные избранники решили, что при необходимости они будут выражать свое мнение с помощью опроса – отправлять ответы по электронной почте. Современные технологии позволяют и им трудиться удаленно.

Второй проект также получил одобрение депутатов. А это значит, что средства, направленные на профосмотры студентов, школьников, учащихся, которые проводились в учебных заведениях для профилактики наркомании, направят на первичную помощь амбулаторно. Также пока отменили диспансеризацию и профосмотры волгоградцев в самих поликлиниках. Средства направят опять же на помощь пациентам, обратившихся с симптомами ОРВИ.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Облдуме, в регионе будет создана контрольно-статистическая группа, которая станет специально заниматься вопросами уже имеющихся практик лабораторной диагностики и лечения коронавируса, а также пневмонии, обусловленной этой инфекцией.

Напомним, в Волгоградской области зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. В больницах - 54 человека. В Волгограде пока удается сдерживать распространение инфекции. Под наблюдением находятся сейчас 2653 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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