2020-03-30T15:58:35+03:00
Общество

Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом Почетного гражданина Волгограда Юрия Бондарева

Писатель-фронтовик посвятил много своих произведений Сталинградской битве
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни писателя-фронтовика Юрия Бондарева. 29 марта участник Сталинградской битвы скончался в Москве, ему было 96 лет.

Юрий Бондарев был Почетным гражданином Волгограда, это знвание ему присвоили в 2004 году с формулировкой «за сохранение памяти о героях Сталинградской битвы и личный вклад в формирование образа Волгограда, как центра воинской славы России». На его произведениях в том числе посвященных Сталинградской битве — воспитывались целые поколения. Он написал десятки романов и повестей, самые известные из которых – «Батальоны просят огня», по мотивам которого был снят 4-серийный фильм, «Горячий снег», «Берег» и «Тишина». Он был одним из авторов кино-эпопеи «Освобождение».

При жизни писатель-фронтовик получил множество наград, в числе которых два ордена Ленина, две медали «За отвагу» и орден Великой Отечественной войны 1 степени, Героя Социалистического труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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