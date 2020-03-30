Полиция нашла воров, укравших у волгоградца деньги с банковской карты

30 Март 2020 2020-03-30T15:14:37+03:00

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Не проходит и дня, чтобы кто-то из волгоградцев не попался на удочку лжебанкиров. Найти аферистов практически невозможно, так как действуют они удаленно. Но двух таких мошенников, точнее мошенниц, волгоградской полиции все-таки удалось вычислить. Правда, схема воровства оказалась несколько иной.

В полицию 25 марта пришел 34-летний житель поселка Светлый Яр, и рассказал, что с его банковской карты кто-то украл 8 тысяч рублей. При этом не было никаких звонков от лжебанкиров, и никому он свои персональные данные не сообщал.

В ходе розыскных мероприятий опера угрозыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Светлоярского и Николаевского районов выяснили, что к краже причастны две безработные жительницы Николаевского района, одной из которых 22 года, второй - 28 лет.

- Выяснилось, что недавно владелец карты сменил абонентский номер своего оператора, но при этом забыл отключить услугу мобильный банк. В итоге все смс-сообщения о балансе на его счете стали приходить новому абоненту, который также получил возможность удаленного управления счетом. Этим обстоятельством воспользовались жительницы Николаевского района, которые перевели деньги на свои счета и обналичили. В настоящее время решается вопрос о возврате похищенного заявителю, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На женщин уже завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU