2020-03-30T15:14:37+03:00
Происшествия

Полиция нашла воров, укравших у волгоградца деньги с банковской карты

Похитителями оказались две безработные жительницы Николаевского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не проходит и дня, чтобы кто-то из волгоградцев не попался на удочку лжебанкиров. Найти аферистов практически невозможно, так как действуют они удаленно. Но двух таких мошенников, точнее мошенниц, волгоградской полиции все-таки удалось вычислить. Правда, схема воровства оказалась несколько иной.

В полицию 25 марта пришел 34-летний житель поселка Светлый Яр, и рассказал, что с его банковской карты кто-то украл 8 тысяч рублей. При этом не было никаких звонков от лжебанкиров, и никому он свои персональные данные не сообщал.

В ходе розыскных мероприятий опера угрозыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Светлоярского и Николаевского районов выяснили, что к краже причастны две безработные жительницы Николаевского района, одной из которых 22 года, второй - 28 лет.

- Выяснилось, что недавно владелец карты сменил абонентский номер своего оператора, но при этом забыл отключить услугу мобильный банк. В итоге все смс-сообщения о балансе на его счете стали приходить новому абоненту, который также получил возможность удаленного управления счетом. Этим обстоятельством воспользовались жительницы Николаевского района, которые перевели деньги на свои счета и обналичили. В настоящее время решается вопрос о возврате похищенного заявителю, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На женщин уже завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области приступили к ремонту на 28 дорогах
Коронавирус в Волгограде: «Концессии» не будут начислять пени за просроченные платежи
Самоизоляцию не соблюдают, траву поджигают: под Волгоградом спасатели тушили очередной пожар
Коронавирус в Волгограде: горожане соблюдают карантин на «троечку»
Из-за коронавируса волгоградские депутаты перекинули деньги с диспансеризации на первичный прием больных в поликлиниках
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом Почетного гражданина Волгограда Юрия Бондарева
Коронавирус в Волгограде: медикам доплатят за риск
Полиция нашла воров, укравших у волгоградца деньги с банковской карты
Из-за коронавируса «Ротор» временно отложил тренировки
В Волгограде с 1 апреля для любознательных детей и взрослых запустят бесплатные онлайн-курсы
В пойме Царицы может появиться специальная площадка для дрон-рейсинга
Как будут работать газовики на этой неделе
УФАС накажет волгоградский фитнес-клуб за провокационную рекламу с полуголой девицей
В Волгоградской области задержали замначальника колонии Камышина за взятку
Волгоградцу дали год колонии строгого режима за пьяную езду