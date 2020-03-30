Из-за коронавируса «Ротор» временно отложил тренировки

30 Март 2020 2020-03-30T14:28:56+03:00

Футболисты занимаются дома, и дают советы волгоградцам, как поддержать форму на карантине

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Коронавирус уже внес коррективы во все сферы нашей жизни, в том числе и в спортивную. Большой футбол отложили до лучших времен, а сегодня, 30 марта, в Волгограде СК «Ротор» объявили, что приостановили и тренировочный процесс. Футболистов тоже отправили по домам.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и закрытием спортивных объектов сине-голубые прервали ежедневные занятия на «Зените». Игроки получили от тренерского штаба рекомендации по поддержанию физической формы в домашних условиях. О дате возобновления тренировочного процесса будет объявлено дополнительно», - сказано в сообщении футбольного клуба.

Кстати, для тех, кто перешел на домашние тренировки, сине-голубые подготовили несколько полезных упражнений. Защитник «Ротора» Андрей Пискунов показал на своем примере, как поддерживает форму.

«Повторяйте за Антоном и не болейте!», - рекомендуют волгоградцам в СК «Ротор».

Защитник "Ротора" Андрей Пискунов показал, как поддерживает спортивную форму в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU