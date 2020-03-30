2020-03-30T14:41:14+03:00
Общество

В Волгограде с 1 апреля для любознательных детей и взрослых запустят бесплатные онлайн-курсы

Лекции начитают по нескольким направлением
Екатерина МАЛИНИНА
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Присоединиться к курсам могут и взрослые и дети. Фото: администрация Волгоградской областиПрисоединиться к курсам могут и взрослые и дети. Фото: администрация Волгоградской области
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Волгоградцам предстоит провести эту неделю дома в самоизоляции - всему виной стремительно расползающийся по стране коронавирус. Чтобы сделать это с пользой для развития детей комитет образования и науки объявил о бесплатных онлайн-курсах для талантливых детей и их любознательных родителей. С 1 апреля начнутся занятия по таким направлениям как «От наблюдений до законов», «Робошкола. Дети», «Архитектура и искусство» «Генетика», «Введение в хемоинформатику», «От комбинаторики до современной криптографии», «Английский для любителей Великобритании», «Теория графов. Как не заблудиться при решении задач», «Псевдонаука: история обмана» и «Шахматы».

Для участия необходимо зарегистрироваться на специальной платформе и выбрать понравившуюся программу. Она включает лекции, видео, упражнения, тесты, дополнительные задачи. Это позволит оценить, как слушатель усвоил материал. Вести занятия будут педагоги, ученые ведущих вузов. По окончанию курсов все успешно прошедшие получат специальный сертификат от центра «Зеленая волна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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