2020-03-30T13:46:55+03:00
Общество

В пойме Царицы может появиться специальная площадка для дрон-рейсинга

С таким предложением выступил технопарк «Кванториум-РЖД»
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде продолжается обсуждение и дальнейшее проектирование территории поймы реки Царицы. Идей много, часть из них воплотиться в жизнь. Возможно, реализуется и предложение детского технопарка «Кванториум РЖД». Они хотят видеть в новом пространстве площадку для дрон-рейсинга. Ведь пойма и овраг идеальное место, чтобы проводить соревнования квадрокоптеров на специально оборудованных трассах. Будет возможность поднимать оборудование на большую высоту. Площадка займет 5 тысяч квадратных метров. Ее специально будут огораживать во время состязаний. На все остальное время она станет прогулочной зоной с лавочками, клумбами, пешеходными дорожками.

Урбанисты центра компетенций «ВЯЗ» пообещали представителям технопарка, что их идею учтут. Архитекторы внесут ее в проект вместе с остальными идеями горожан. Так что парке будет интересно не только взрослым, но и детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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