2020-03-30T13:37:57+03:00
Общество

Как будут работать газовики на этой неделе

В штатном круглосуточном режиме продолжит работать только аварийно-диспетчерская служба
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В связи с этим подразделения компаний ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» на этот период будут закрыты.

Техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования временно приостановлено. О возобновлении работ по ТО ВДГО/ВКГО абоненты будут проинформированы дополнительно.

Аварийно-диспетчерская служба работает в в штатном круглосуточном режиме, принимая аварийные заявки по телефону 04 (с мобильного 104).

Руководство предприятия внимательно следит за ситуацией, и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и потребителей. Сотрудники обеспечены антисептическими средствами, каждое утро осуществляется измерение температуры для контроля самочувствия.

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