УФАС накажет волгоградский фитнес-клуб за провокационную рекламу с полуголой девицей

30 Март 2020 2020-03-30T12:26:08+03:00

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Волгоградские антимонопольщики продолжают борьбу с фирмами, которые с нарушением рекламного законодательства продвигают свои товары и услуги. Наказали ТРК Мармелад за фразу «Господин назначил меня любимой женой и ведет в Мармелад!» - эксперты пришли к выводу, что это выражение унижает достоинство человека. Ответит за рекламу магазин самогонных аппаратов «Колба». Они использовали в озвучивании рекламы запикивание тех слов, которые по рифме совпадают с нецензурными.

А на прошлой неделе специалисты признали нарушением рекламу фитнесс-клуба. На плакате девушка в достаточно открытом спортивном комплекте стоит рядом с надписью: «ХОЧУ ТЕБЯ пригласить в фитнес-клуб GRIFF ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ фитнесом вместе». С дороги автомобилистам и прохожим видно только большие буквы.

- Данная реклама также была признана ненадлежащей, - пояснили «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU