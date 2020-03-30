В Волгоградской области задержали замначальника колонии Камышина за взятку

30 Март 2020 2020-03-30T12:15:28+03:00

По его вине в колонию поступало меньше продуктов

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УФСИН и его подразделения структура весьма закрытая. Это, к сожалению, влияет на уровень коррупции. В Камышине задержали заместителя руководителя колонии, по вине которого в ИК для заключенных поступало меньше продуктов.

Следователи выяснили, что мужчина предложил одному из поставщиков своеобразный договор. Фирма поставляет товары в колонию, но в меньшем количестве и более низкого качества. Хотя цена контракта остается той же самой. Разницу мужчина потребовал себе. Компания же получала гарантию постоянных контрактов.

Эта система работала с 2018 по 2020 год. Рацион у заключенных стал скудным, но на их жалобы внимания не обращали. О договоренности стало известно оперативным сотрудникам.

Мужчина получал взятки больше двух лет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Во время передачи очередной суммы – в 35 тысяч рублей – заместителя начальника колонии задержали. Он сознался в преступлении, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

- У следствия есть основания полагать, что будут выявлены иные эпизоды преступной деятельности сотрудника УФСИН, - сообщили в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU