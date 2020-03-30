Волгоградцу дали год колонии строгого режима за пьяную езду

30 Март 2020 2020-03-30T11:30:23+03:00

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Пьяный за рулем – преступник. И это не только расхожая фраза, теперь это реальность. Тех, кто сел за руль после выпитого бокала вина или ящика пива, наказывают строго. Если водитель попался повторно, то его ждет уголовная ответственность. Например, как 28-летнего жителя Старополтавского района Волгоградской области. Мужчину привлекли за вождение в пьяном виде, но дали условный срок. Это никак не повлияло на поведение волгоградца. Он продолжал кататься после вечеринок и принятого алкоголя. 16 ноября молодого человека остановили сотрудники ДПС и он снова был в состоянии алкогольного опьянения.

На этот раз прокуратура настаивала на реальном наказании. Чего и добилась. Суд Старополтавского района приговорил мужчина к году и двум месяцам колонии строгого режима.

- Также в течение трех лет он не имеет права работать на должности, связанной с вождением, - пояснили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU