В Волгограде выберут подрядчика, который отремонтирует школу №36

30 Март 2020 2020-03-30T09:52:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Школа №36 пустует уже несколько лет. Здание, построенное еще в 1950 году, обветшало. За более, чем 60 лет, не было ни одного капитального ремонта. В 2017 году власти провели обследование здание и выяснили, что находиться и учиться в нем небезопасно. Детей перевели в школу №67 на соседнюю улицу. Перешел туда и коллектив. Но в следующем году ребята и учителя вернутся в родную школу. Уже началась конкурсная процедура, чтобы отобрать подрядчика для реконструкции здания. Он должен будет завершить ее к концу 2020 года.

Перед этим утвердили проектную документацию ремонта. Рабочие усилят фундамент, отремонтируют фасад, заменят полы и крышу, наружный водосток, установят пластиковые окна, покрасят стены. Все это сделают за счет бюджетов трех уровней: федерального, областного и муниципального.

Хочется верить, то обстановка с пандемией никак не повлияет на сроки ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU