Жуткая авария на трассе "Самара-Волгоград": пассажирка погибла, четверо мужчин в больнице

30 Март 2020 2020-03-30T08:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла около 8 часов вечера на трассе «Самара-Волгоград». 20-летний водитель на «Солярисе» летел со стороны города Николаевска в сторону областного центра. На высокой скорости молодой человек не справился с управлением. Сначала выехал на встречную полосу, а затем перевернулся в кювет. Машина перевернулась несколько раз прежде, чем остановиться.

В жутком ДТП пострадали четыре человека: сам водитель, его трое молодых друзей, самому младшему из которых 18 лет. А вот 19-летняя девушка-пассажирка не выжила. Она умерла на месте аварии еще до приезда «скорой». Всех пострадавших отвезли в ближайшую больницу. У них тяжелые травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Волгоградской области выясняют все обстоятельства ДТП. Пока до конца не ясно, почему водитель потерял управлением над своей иномаркой и вылетел с дороги в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU