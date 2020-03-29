Ангарский заволокло дымом из-за горящего камыша

29 Март 2020 2020-03-29T19:01:43+03:00

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Пожар на Ангарском начался около 17 часов – оперативному дежурному МЧС позвонили встревоженные жители. Микрорайон заволокло дымом от горящего в районе улицы Яблочково камыша. На место приехали пожарные, но сразу справиться с огнем они не смогли. Из-за сильного ветра пламя распространялось очень быстро, что осложняло тушение. Только через полтора часа удалось локализовать пожар, а еще через час огонь победили окончательно.

На ЧП задействовали 20 единиц техники, 68 человек. Сейчас инспекторам предстоит установить причины пожара.

Дымом заволокло весь Ангарский.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кстати, в этот же день горел камыш и в Красноармейском районе возле Второй Продольной. Черным дымом заволокло дорогу. Пожарным также было не просто потушить огонь – порывы ветра очень быстро сводили на нет усилия пожарных.

МЧС по Волгоградской области еще раз предупреждает о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU