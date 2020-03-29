Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева: Я соблюдаю самоизоляцию, а вы?

29 Март 2020 2020-03-29T11:02:13+03:00

В самоизоляции спортсменка учит английский, играет с детьми и тренируется. Фото: страница спортсменки на facebook

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Идет второй день всероссийской самоизоляции. Стране специально дали неделю выходных, чтобы уменьшить темпы распространении опасной пандемии. Но к сожалению, не все осознают серьезность ситуации. Гуляют по магазинам, играют с детьми на детских площадках, решают отложенные до выходных дела, а кто-то даже собирается в отпуск. Убедить таких людей остаться дома очень сложно. Это попыталась сделать олимпийская чемпионка, руководитель благотворительного фонда волгоградка Елена Исинбаева

«А я соблюдаю запрет на выход из дома в течении недели! Конечно, не нужно поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо! Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек! Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт, ради дальнейшей жизни наших близких! Пожалуйста, будьте социально ответственны!!! Не выходите на улицу в течении этой недели без острой необходимости! Только вместе мы сможем не допустить распространение вируса».

Спортсменка поделилась, чем занимается в самоизоляции: учит английский, играет с детьми, читает книги и тренируется.

Призыв Лены поддержали многие подписчики. «Ну тогда и я с Леной, мною очень уважаемой! Из окна дома Волгу тоже видно, и дышится хорошо. Посидим немного дома!», «Сидим дома, пьем чай с имбирем».

«Комсомолка» вслед за чемпионкой предлагает побыть эту неделю дома: ради вас и ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU