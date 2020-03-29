Под Волгоградом мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после жесткой аварии

29 Март 2020 2020-03-29T08:39:25+03:00

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Авария произошла во Фролово уже под вечер. 30-летний мужчина на «четырнадцатой» решил развернуться. По правилам он должен был убедиться, что маневр безопасный и что на дороге поблизости нет транспорта. Мотоциклиста на «Ямахе» он почему-то помехой не посчитал. Он сбил байк. От удара 23-летний мотоциклист и его подруга вылетели с транспорта. Оба получили серьезные травмы. Их доставили в больницу. А водителю легковушки предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения, которые привели к пострадавшим.

Еще одна авария во Фролово случилась уже поздно вечером. 64-летний волгоградец на «ВАЗ 21099» на нерегулируемом перекрестке при развороте не уступил дорогу «Рено Логану». Машины столкнулись. Пострадали оба водителя и 45-летний пассажир русского авто. Всех отвезли в больницу, где они находятся на лечении.

ГУ МВД по Волгоградской области еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU