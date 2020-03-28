Час земли: вечером 28 марта потухнут «Волгоград Арена», Мамаев курган и вокзал

28 Март 2020 2020-03-28T17:49:28+03:00

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Международная экологическая акция «Час земли» проводится уже много десятилетий. Инициатором был фонд дикой природы, который призвал людей хотя бы раз в год на один час выключать свет и электрические приборы. В 2020 году эта акция пройдет во всем мире 28 марта. Волгоград тоже присоединится к ней.

На час выключат подсветку самых известных памятников и сооружений во всем мире. В Волгограде потухнет подсветка «Волгоград Арены», «Мамаева Кургана», здания центрального железнодорожного вокзала и других сооружений.

В Волгограде акция «Час земли» пройдет с 20.30 до 21.30.

Это делают для того, чтобы привлечь внимание большего числа людей к проблеме глобального изменения климата, загрязнения окружающей среды и другим экологическим проблемам.

Всем неравнодушным также предлагается отключить свет на один час.

А вы присоединитесь к акции?

ИСТОЧНИК KP.RU