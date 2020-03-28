2020-03-28T16:39:35+03:00
Общество

Волгоградский медуниверситет попал в ТОП-3 самых востребованных вузов России

Всего в рейтинге лучших оказались пять вузов Волгограда и институт Волжского
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Шесть университетов Волгоградской области оказались в числе самых востребованных в России.Шесть университетов Волгоградской области оказались в числе самых востребованных в России.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Волгоградский медуниверситет по итогам 2019-го года вошел в «тройку» лучших по восстребованности вузов в России. Такой рейтинг опубликовало агентство «Россия сегодня».

В исследование всего попали 436 вузов страны. Оценивали их, как и прежде, по нескольким показателям. В частности: доля выпускников, которые получили направление на работу по окончании; цитирование трудов сотрудников и сколько заработал тот или иной вуз от продажи своего интеллектуального продукта. Все вузы разделены по категориям. Почти в каждую попали и волгоградские университеты. Но лучший показатель у ВолгГМУ. Все его выпускники сразу получают работу.

В рейтинге сельскохозяйственных вузов ВолГАУ занял лишь 38-е место из 49-ти. В списке лучших классических вузов на 32-м месте из 88 оказался наш Волгоградский государственный университет. ВАФК занял 24-ю позицию из 65-ти лучших гуманитарных вузов страны. В рейтинг восстребованности вузов сферы управления попал Волжский институт экономики, педагогики и права – он на 52-м месте из 59-ти вузов. ВолгГТУ лишь на 45-м месте в списке инженерных вузов России, но в этом рейтинге представлено 125 университетов. Так что показатель тоже достойный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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