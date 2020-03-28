2020-03-28T13:54:09+03:00
Общество

Мэрия Волгограда ищет подрядчика на реконструкцию улицы Мира

В этом году обновят участок от памятника Невскому до улицы Гоголя
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото проекта представлено администрацией Волгограда.Фото проекта представлено администрацией Волгограда.
Изменить размер текста:

В этом году в Волгограде планируют капитально отреставрировать именитую улицу Мира. Правда, пока не всю, а только участок – от памятника Александру Невскому до пересечения с улицей Гоголя. Мэрия уже объявила аукцион и ищет подрядчика, который возьмется за выполнение нелегкого проекта.

Работа предстоит большая: в планах полностью заменить тротуарное покрытие, установить новую систему освещения и парковую мебель.

- Прилегающая к скверу территория будет благоустроена в едином архитектурном стиле со сквером у строящегося собора Александра Невского, где идет реконструкция. Вдоль обновленных пешеходных аллей появятся стилизованные чугунные торшеры, впервые на этой территории появится парковая мебель, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Но прежде, чем приступить к ремонту, специалисты коммунальных служб и представители научного сообщества проведут дендрологическое обследование деревьев. Здесь растут старые вязы и акации. Предварительный осмотр показал, что большая часть деревьев и кустарников уже пережили свой срок, а некоторые и вовсе аварийные и представляют опасность для пешеходов – могут рухнуть при порывах ветра.

- Каждое больное дерево сотрудники подрядной компании дополнительно обследуют совместно с агрономами коммунальной службы, - заверяют в администрации Волгограда. – Кроме того, по улице высадят новые крупномерные каштаны, клены, сосны и ели высотой от 3 до 4 метров. А еще появятся цветущие кустарники, цветники и розарии. На все виды работ будет действовать гарантия. Любые дефекты компания будет устранять за свой счет.

Напомним, что в 2020 году помимо улицы Мира в планах на обновление еще пять общественных пространств в рамках проекта по формированию комфортной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Волгограде: почта будет работать в особом режиме
Мэрия Волгограда ищет подрядчика на реконструкцию улицы Мира
В Волгограде проверят, как организации закрылись на карантин по коронавирусу
В ближайшие дни в волгоградские аптеки завезут еще 600 тысяч масок
В Волгоградскую область возвращаются туристы: за сутки плюс 900 человек на карантине
Коронавирус в Волгограде: четверо заболевших, 1870 – на карантине
На юге Волгограда водитель сбил велосипедиста и сбежал
Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать поликлиники и стоматологии с 28 марта до 5 апреля 2020
Из-за коронавируса в Волгограде закрывают кафе, салоны красоты и часть магазинов
В Волгограде легковушка протаранила автобус
Нерабочая неделя в Волгограде: налоговая не принимает
Цены на медицинские маски в Волгограде завышены в пять раз
Где в Волгограде делают экспресс-тесты на коронавирус
Нерабочая неделя в Волгограде: когда принесут пенсию
Нерабочая неделя в Волгограде: как будут работать банки с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Волгограде на Аллее героев у вечного огня вновь будет звучать музыка
Волгоградцу грозит два года колонии за убитую косулю
Волгоградцы запустили флешмоб #оставайсявмоскве
Коронавирус в Волгоградской области: в автобусах Волжского установили дозаторы с антисептиком
Волгоградскую учительницу, нарушившую карантин после отдыха в ОАЭ, не накажут
В Волгограде рецидивисты украли лоток с золотом, пока продавец отлучилась по нужде
В Волгограде территорию стадиона «Пищевик» расширят
В Волгограде школьникам вместо бесплатного питания выдадут продуктовые наборы
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву грозит до 20 лет тюрьмы
На волгоградца завели уголовное дело за спил 80 зеленых деревьев
В Волгоградской области отменили ограничение для проезда фур весной