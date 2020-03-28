Мэрия Волгограда ищет подрядчика на реконструкцию улицы Мира

28 Март 2020 2020-03-28T13:54:09+03:00

В этом году обновят участок от памятника Невскому до улицы Гоголя

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В этом году в Волгограде планируют капитально отреставрировать именитую улицу Мира. Правда, пока не всю, а только участок – от памятника Александру Невскому до пересечения с улицей Гоголя. Мэрия уже объявила аукцион и ищет подрядчика, который возьмется за выполнение нелегкого проекта.

Работа предстоит большая: в планах полностью заменить тротуарное покрытие, установить новую систему освещения и парковую мебель.

- Прилегающая к скверу территория будет благоустроена в едином архитектурном стиле со сквером у строящегося собора Александра Невского, где идет реконструкция. Вдоль обновленных пешеходных аллей появятся стилизованные чугунные торшеры, впервые на этой территории появится парковая мебель, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Но прежде, чем приступить к ремонту, специалисты коммунальных служб и представители научного сообщества проведут дендрологическое обследование деревьев. Здесь растут старые вязы и акации. Предварительный осмотр показал, что большая часть деревьев и кустарников уже пережили свой срок, а некоторые и вовсе аварийные и представляют опасность для пешеходов – могут рухнуть при порывах ветра.

- Каждое больное дерево сотрудники подрядной компании дополнительно обследуют совместно с агрономами коммунальной службы, - заверяют в администрации Волгограда. – Кроме того, по улице высадят новые крупномерные каштаны, клены, сосны и ели высотой от 3 до 4 метров. А еще появятся цветущие кустарники, цветники и розарии. На все виды работ будет действовать гарантия. Любые дефекты компания будет устранять за свой счет.

Напомним, что в 2020 году помимо улицы Мира в планах на обновление еще пять общественных пространств в рамках проекта по формированию комфортной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU