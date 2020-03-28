В Волгограде проверят, как организации закрылись на карантин по коронавирусу

28 Март 2020 2020-03-28T12:12:08+03:00

С 28 марта по 5 апреля 2020 в регионе закрываются все кафе, рестораны, салоны красоты и ночные клубы

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С сегодняшнего дня, 28 марта, в Волгоградской области закрылись все развлекательные и досуговые заведения: кафе и рестораны, закусочные, салоны красоты, сауны и бани, ночные клубы и дискотеки… «Космомолка» прогулялась по Волгограду и убедилась, что город почти затих. Уличные столики затянуты пленкой, на дверях магазинов замки и объявления о временном закрытии. Но зная русское «авось» поинтересовались, будут ли наказывать тех, кто нарушит предписания.

- Следить будут представители контрольно-надзорных органов вместе с представителями полиции и Роспотребнадзора. В случае выявления таких нарушителей будут приниматься меры предупредительного характера. А уже с завтрашнего дня (29 марта) хозяйственные субъекты, нарушившие предписания, будут нести ответственность в рамках действующего законодательства. Полномочия эти определены Роспотребнадзором, - пояснил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.

Напомним, нерабочая неделя в Волгограде продлится с 30 марта по 5 апреля 2020-го. В эти дни будут работать только аптеки, продовольственные магазины, магазины товаров для животных и непродовольственных товаров первой необходимости. Меры предупредительные, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU